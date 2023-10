Licenziamento Dipendente Comune Civitanova: Istruttoria Conclusa con Disposizione del Licenziamento

Dipendente comunale licenziato in seguito all’apertura nei suoi confronti, da parte dell’Ufficio Personale, di un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 55 bis del decreto legislativo numero 1652001 e che si è concluso con la disposizione del licenziamento disciplinare e senza preavviso. Alla fine dell’istruttoria la misura gli è stata notificata e il rapporto di lavoro si è chiuso il 3 ottobre. Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Civitanova e, in osservanza alle regole della privacy, non contiene né il nome e nemmeno le motivazioni che hanno portato al licenziamento.

Non è la prima volta che il Comune di Civitanova adotta un atto simile. Era accaduto anche nel 2019, nei confronti di due dipendenti incappati in guai con la giustizia e pure in quel caso, dopo una istruttoria dell’ufficio che gestisce i provvedimenti disciplinari, vennero rescissi i contratti