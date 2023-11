Lidi in nomination per il premio Ubu Leonardo Lidi, direttore artistico del Ginesio Fest, è candidato alla 45ª edizione dei premi Ubu 2023 per la regia dello spettacolo "Zio Vanja, Progetto Cechov - seconda tappa". Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino nel 2012, è coordinatore didattico della scuola dal 2021.