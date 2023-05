L’illustratrice Claudia Palmarucci si aggiudica il premio "Andersen"

La maceratese Claudia Palmarucci è la vincitrice del Premio Andersen 2023, quale "Miglior Illustratrice" di libri per ragazzi. Il Premio, giunto alla 42esima edizione, è il più ambito riconoscimento attribuito annualmente a scrittori, illustratori ed editori del settore infanzia e ragazzi. Esso quest’anno è stato assegnato all’artista maceratese con la seguente motivazione: "Per essere una delle voci più alte e significative dell’illustrazione italiana degli ultimi anni. Per un segno fortemente innovativo capace di mettere in primo piano la forza narrativa delle immagini e il loro rapporto con il testo. Per coniugare costantemente quotidianità e dimensione surreale, incanto e sorpresa. Per un rigoroso e colto lavoro di ricerca e documentazione". Originaria di Tolentino, Claudia Palmarucci vive ormai da diversi anni a Macerata e attualmente insegna all’Accademia di belle arti, che in precedenza l’aveva vista tra le proprie allieve. Dopo il diploma di laurea aveva proseguito la propria formazione frequentando alcuni master nella scuola di illustrazione Ars in Fabula di Macerata, per poi iniziare con successo una brillante carriera. Appena tre anni fa aveva vinto il "Bologna Ragazzi Award" nella sezione "Non Fiction" per le illustrazioni del libro "Marie Curie nel paese della scienza", su testo di Irène Cohen-Janca e nel 2011 con "La Rosa" di Ljudmila Petruševskaja, suo album d’esordio, era stata selezionata a "Illustr’arte" e al prestigioso "CJ Picture Book". Tra i volumi più noti da lei illustrati figurano anche: "Le case degli altri bambini" di Luca Tortolini (2015) e "I musicanti di Brema" dei fratelli Grimm (2012). Le illustrazioni di Claudia Palmarucci hanno sempre trovato apprezzamento nel campo dell’editoria ed il Premio Andersen 2023 – che le sarà consegnato il 27 maggio nel corso di una apposita cerimonia al Palazzo Ducale di Genova – corona un percorso artistico caratterizzato da grande impegno e continua ricerca.

a. f.