L’importanza del gioco per famiglie e bambini

Oggi si apre il ciclo di appuntamenti gratuiti per famiglie e bambini 06 anni dedicato all’esplorazione e al gioco in spazi urbani all’aperto di quattro Comuni dell’ATS 15, a cura di Les Friches. “Quissi in città” è l’azione dell’associazione culturale Les Friches all’interno del progetto “C’era una volta”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed ha, in questa prima annualità, l’obiettivo di indagare la città e i suoi spazi all’aperto come ambienti di apprendimento e di gioco per bambine e bambini: lo fa partendo dagli adulti dei servizi educativi del territorio per poi coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie. “Quissi in città | presidi ludici” riparte proprio da uno dei luoghi della formazione: la piazza della Biblioteca Mozzi-Borgetti. L’appuntamento è per sabato 27 maggio, con orario dalle 16.30 alle 18.30. Nei successivi presidi l’attività di esplorazione e di gioco si sposta da Macerata e contamina altri tre Comuni dell’ambito (Pollenza, Appignano e Corridonia) scelti in accordo con le coordinatrici pedagogiche dei servizi educativi dell’ATS 15. In ogni città, lo spazio prescelto sarà un luogo del centro storico e verrà allestito con contesti esperienziali temporanei con i quali bambine e bambini 06 anni, insieme alle famiglie, potranno interagire in maniera spontanea e creativa.