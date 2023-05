L’importanza dell’Avis e delle donazioni: esposti in municipio i lavori degli alunni

Sono stati 400 alunni, 17 classi e 20 docenti delle quinte classi della scuola primaria e delle seconde classi delle secondarie di I° grado dei due istituti comprensivi di Recanati a partecipare al progetto ’Dalla goccia alla vita’. L’altra mattina nella sala consiliare sono stati esposti i lavori eseguiti dai ragazzi a seguito degli incontri con le classi tenute nel periodo febbraio-aprile da Angela Maria Renzi e Massimo Baleani, rispettivamente consigliere e tesoriere dell’Avis di Recanati. Il progetto aveva l’obiettivo di contribuire alla formazione di una "coscienza sociale" come patrimonio per i futuri cittadini attivi. Al termine degli incontri è stato consegnato a ciascun alunno un opuscolo informativo con i contatti dell’Avis di Recanati e i requisiti per diventare donatori oltre ad un questionario. I ragazzi, infatti, avevano il compito di "intervistare" a casa un proprio familiare per poi "rivedere" le risposte in classe con le insegnati. Nell’aula magna del Comune a tutti è stato donato un gadget personalizzato con logo Avis e un mantra sul "tempo della solidarietà"; ai plessi scolastici, invece, materiale didattico.

ant. t.