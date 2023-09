L’inclusione sul Lago di Fiastra tra musica, sport, attività e rispetto

"Puntiamo a rendere "Incanto per il Mondo" un festival annuale e itinerante, e costruire una community, fatta di enti, guide ambientali, animatori, associazioni, artisti, aziende". Sono state le parole, ieri, di Giorgio De Mattia, presidente Asbi (Associazione spina bifida Italia) Marche per la due giorni all’insegna dell’inclusione sociale sul Lago di Fiastra. Un’esperienza di viaggio lento, responsabile e inclusivo, organizzato e curato dall’Asbi con il sostegno di Csv Marche (Centro servizi per il volontariato) e il patrocinio del Comune. L’iniziativa, che ha avuto una prima edizione sperimentale nel 2022, quest’anno è tornata con una rete di partner e un programma ancora più ricchi, potendo contare anche sul supporto offerto dal Csv nell’ambito del progetto "C’entro. Insieme per le terre del sisma". Presenti Paolo Gobbi, presidente delegazione provinciale Csv Macerata, il presidente regionale Simone Bucchi e una nutrita rappresentanza di consiglieri dell’ente. Dopo l’apertura di ieri con la "Passeggiata incanto" animata dall’associazione Sta-Sperimentale teatro A di Macerata, il programma di oggi, alle 10.30, prevede un laboratorio itinerante di scrittura creativa (curato da UmaniEventi) durante un’altra camminata, sempre adatta a tutti, che costeggia il lago. Seguiranno incontri e testimonianze; dalle 15, laboratorio di carta fatta a mano con un mastro cartaio di Fabriano. Attività di pet therapy, partite di sitting volley, spettacolo di magia e poi musica dal vivo.