Liste d’attesa, pronto un sostegno ai pazienti

Liste d’attesa lunghissime per fare le visite mediche, scende in campo il Movimento Consumatori di Civitanova. Messo a disposizione dei cittadini un servizio di assistenza, il presidente dell’associazione spiega: "Garantire le visite mediche a tutti i cittadini è il nostro obiettivo". Il presidente del Movimento Consumatori di Civitanova, Gianluigi Mucciaccio, ha annunciato un’iniziativa innovativa per garantire un’assistenza tempestiva ai cittadini, amareggiati dalle lunghe liste di attesa per l’accesso alle visite mediche nel sistema sanitario pubblico.

In risposta alle crescenti preoccupazioni riguardanti i ritardi nelle liste di attesa sanitarie, il Movimento Consumatori di Civitanova ha quindi elaborato un servizio di assistenza dedicato. "Il Decreto Legislativo n. 124 del 1998 consente alle persone affette da ritardi prolungati nelle liste di attesa di usufruire di attività libero professionali in regime intramoenia (all’interno degli ospedali), ottenendo un rimborso delle spese sanitarie sostenute privatamente da parte dello Stato – ha spiegato il presidente del Movimento Consumatori di Civitanova, Gianluigi Mucciaccio –. Il Movimento Consumatori si impegna a guidare e assistere gratuitamente gli utenti interessati a ottenere un accesso rapido ai servizi sanitari. Noi del Movimento Consumatori riconosciamo con assoluta priorità l’importanza di garantire un accesso tempestivo alle cure mediche per tutti i cittadini. Le lungaggini nelle liste di attesa rappresentano una fonte di stress e preoccupazione per molti utenti. Il nostro obiettivo è fornire supporto veloce e concreto, nonché agevolare l’accesso ai servizi medici di qualità".

Il Movimento Consumatori di Civitanova ha sviluppato, in merito a tale questione, un vademecum dettagliato per guidare i cittadini in ordine alla celere fruibilità delle visite mediche richieste e si occuperà anche di avviare tutte le pratiche necessarie per conto degli utenti. Per ulteriori informazioni e per usufruire dell’assistenza offerta, è possibile contattare il Movimento Consumatori telefonando ai numero 3288313287 – 3274598125 oppure attraverso il canale Telegram ’movimentoconsumatorimc’.