L’Italservice non fa sconti. Finita la corsa di Matelica

ITALSERVICE

88

HALLEY MATELICA

66

ITALSERVICE : Rupil 7, Lovisotto 6, Cevolini, Battisti 1, Cipriani 14, Monterisi, Maruca 9, Tombari, Tognacci 6, Broglia 4, Martinez 26, Casoni 15. All. Foglietti.

HALLEY MATELICA: Provvidenza 19, Ferretti, Mutombo 2, Morgillo 11, Carone 3, Mazzotti 9, Ciampaglia, Eleonori, Mentonelli ne, Riccio 17, Mariani ne, Musci 5. All. Trullo.

Parziali: 22-12, 32-27, 18-13, 16-14; progressivi: 22-12, 54-39, 72-52, 88-66.

Finisce la corsa della Halley verso la B nazionale. In finale vanno i pesaresi dell’Italservice Loreto che, dopo aver vinto gara1 a Castelraimondo, dominano pure gara2. I matelicesi, privi di Mariani e Mentonelli, rimasti in panchina a seguito degli infortuni rimediati in gara1, non sono riusciti a contrastare la forza di un avversario di grande caratura tecnica, di notevole prestanza fisica e dotato di un roster molto più ampio. La squadra di casa parte a razzo e chiude il primo parziale già con 10 punti di vantaggio. Nella seconda frazione, la Halley trova una reazione d’orgoglio e dal 27-12 arriva fino al -4 (27-23 e poi 30-26), grazie a una serie di triple di Riccio, Mazzotti e Carone. Ma prima del riposo l’Italservice ritrova il ritmo giusto e rientra negli spogliatoi con un perentorio +15 (54-39). Nella ripresa i pesaresi allungando fino al +24 (64-40). Il terzo parziale si chiude sul +20 per i locali. Non c’è storia nell’ultimo quarto: la gara resta in mano dei pesaresi che volano in finale.

m. g.