Lo sportello Parkinson apre in via Silone: "Un aiuto ai malati"

È nato anche a Macerata lo sportello Parkinson, un servizio di supporto ai malati e alle loro famiglie inaugurato sabato, nel corso di un convegno ospitato nella sala consiliare del Comune. "Lo sportello è un servizio utile per aiutare le persone affette dal Parkinson, a non farle sentire sole – ha spiegato il vicesindaco Francesca D’Alessandro –. Quando si ha una diagnosi di una malattia importante è fondamentale avere le giuste informazioni, un orientamento ma anche uno strumento di prevenzione per poter ricevere cure adeguate in tempo utile". Il Parkinson è oggi in Italia la seconda malattia neurodegenerativa dopo l’Alzheimer per numero di pazienti. Lo sportello si trova in via Ignazio Silone 14, nella sede dell’Anmic, grazie all’offerta dell’associazione e del suo presidente Fabio Mariani.