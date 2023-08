Locali Lido Cluana a Civitanova: 81mila euro al Comune dai gestori ex

Affitti non pagati delle palazzine del Lido Cluana, il Comune di Civitanova si insinua nel passivo della procedura di liquidazione giudiziale per provare a recuperare 81.000 euro che deve ancora riscuotere a titolo di canoni di affitto dagli ex gestori. Si tratta della Lido Cluana Srl e della Cerolini Gestione e Commercio Srl. E’ lo strascico di una vicenda di parecchi anni fa, iniziata con un contratto di affidamento in concessione del 27 ottobre 2004 e che aveva per oggetto le palazzine Liberty e spazi esterni annessi al Lido. Considerando la persistente situazione di morosità sugli affitti, l’amministrazione avviò un’azione legale contro la Lido Cluana e la Cerolini Gestione e Commercio, che aveva la disponibilità dei locali e degli spazi oggetto della concessione, per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto, il rilascio dei locali e il recupero dei canoni non pagati.

ll procedimento si concluse con la sentenza del Tribunale di Macerata (n. 1202017) che impose il rilascio degli immobili e condannò la Lido Cluana al pagamento in favore del Comune di 81.596 euro per canoni scaduti all’agosto 2016 e della somma di 5.835 euro al mese per le mensilità successive sino all’effettivo rilascio. Nella stessa sentenza venne condannata la Cerolini Gestione e Commercio, in solido con la Lido Cluana, al pagamento dei canoni maturati dal mese di maggio 2015 (pari a 5.832 euro ciascuno) fino all’effettivo rilascio.

Due settimane fa la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 9172023, ha dichiarato la liquidazione giudiziale di Lido Cluana Srl, nominando un curatore e il Comune ha deliberato di dare mandato a un legale di avviare la pratica di insinuazione al passivo della procedura a carico della Lido Cluana.

Lorena Cellini