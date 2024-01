L’Olbia rinforza l’attacco, preso Bianchimano. Calabro è il nuovo tecnico della Carrarese

Il mercato entra nel vivo e non mancano gli annunci. Antonio Calabro è il nuovo responsabile tecnico della Carrarese che l’altro giorno aveva sollevato Alessandro Dal Canto e Giuliano Lamma, rispettivamente allenatore della formazione maggiore e tecnico in seconda. Inoltre la Carrarese ha preso il difensore centrale Elia Maccherini, il classe 2003 arriva dal Brescia. Il Rimini si è assicurato il centrocampista Lorenzo Malagrida del 2003 dalla Sampdoria. La società romagnola ha messo gli occhi su Joshua Tenkorang, la Cremonese ha mandato il centrocampista in estate al Lecco. L’attaccante Andrea Bianchimano, classe 1996, è passato dal Renate all’Olbia. E la Fermana non finisce di ufficializzare. Dopo Condello, Fiumanò e Niang, è in arrivo Luca Petrungaro. Tutto fatto per l’arrivo dell’ala destra classe 2000 e il suo annuncio è questione di giorni. Cresciuto nei vivai di Roma e Torino (dove ha vinto una Supercoppa Primavera), arriva dalla Pro Sesto, dove nella prima parte di stagione ha totalizzato 12 presenze e un gol in tutte le competizioni. Sarebbe saltato l’affare Christian Tommasini col Pescara. Era tutto fatto per il passaggio in prestito secco dell’attaccante alla Lucchese, invece ieri la trattativa si è bloccata.