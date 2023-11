L’omaggio di Forza Italia alle vittime di Nassiriya: "Memoria da onorare"

"Forza Italia Macerata vuole onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita adempiendo il proprio dovere. Una sincera testimonianza di vicinanza alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno, in Italia e all’estero, con senso del dovere, sacrificio e amore per la patria, operano in favore di chi soffre". Il gruppo comunale di Forza Italia, rappresentato dall’assessore Riccardo Sacchi, dal capogruppo Sandro Montaguti e della consigliera Barbara Antolini, ha voluto ricordare, a 20 anni di distanza, l’anniversario della strage di Nassiriya del 12 novembre 2003 quando morirono 19 italiani, tra cui 17 militari. "Teniamo a esprimere, a tutte le donne e uomini in divisa, la nostra profonda gratitudine per il loro valore", hanno detto.