Lottizzazione Sabatucci. Relazione tecnica per la strada

Per la realizzazione della strada che attraversa la lottizzazione Sabatucci per collegare la zona commerciale a via D’Annunzio verrà dato un incarico da 5.000 euro a un geologo, Stefano Pierucci, che dovrà consegnare al Comune una relazione tecnica che possa accompagnare i lavori per effettuare il bypass viario tra la provinciale maceratese (sp 485) e la provinciale delle Vergini (sp 10), che sarà una prosecuzione di via Einaudi e taglierà trasversalmente l’area della lottizzazione Sabatucci, un progetto per accogliere residenze e servizi pubblici da 180.000 metri quadrati, proseguendo su fondi di proprietà privata fino a connettersi, nei pressi del cavalcavia dell’autostrada, con la provinciale che collega Civitanova alta Civitanova porto con un incrocio a raso. Per realizzare l’opera è necessaria una variante al piano regolatore e tra documenti necessari ci sono la relazione geologica, la verifica della compatibilità idraulica e dell’assoggettabilità alla Vas (Valutazione ambientale strategica) per poi procedere con le richieste dei pareri a tutti gli enti che dovranno approvare il progetto.