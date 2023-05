Lube: incasso agli amici dell’Emilia

Anche il gruppo Lube si muove concretamente in aiuto dei cittadini colpiti dalla tremenda alluvione che ha flagellato e continua a provocare emergenze nell’Emilia Romagna. L’azienda di Treia aveva già stabilito di destinare l’incasso di gara2 di finale scudetto contro l’Itas Trentino, la prima partita della serie disputata all’Eurosuole Forum di Civitanova, a sostegno della Caritas di Macerata e Fermo. Ora invece rende noto che i 35mila euro del match saranno devoluti anche a favore delle Caritas delle province colpite dal disastro ambientale in Emilia Romagna, come segno di vicinanza nei confronti della popolazione. Un ennesimo gesto di solidarietà dell’azienda leader nella produzione e vendita di cucine che già nelle precedenti finali, pre covid, aveva sempre fatto beneficenza. E nel marzo 2020 si era distinta per aver anticipato le decisioni del Governo fermando l’attività per due settimane per salvaguardare la salute di operai e impiegati.

a. s.