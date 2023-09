Ludoteca "Amici&Co.", al via le iscrizioni per l’aiuto studio e le attività ludiche

Il Comune di Morrovalle riapre le porte della Ludoteca "Amici&Co." di via Tiziano, gestita dalla Cooperativa Sociale "Il Faro". Hanno preso il via le iscrizioni per l’aiuto allo studio, così come le attività ludiche dedicate ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, da inviare entro domenica, compilando un modulo online (forms.gleFaCabCefYVzyitdf7). Partiranno il 18 settembre: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 19 e il martedì, dalle 16 alle 19.