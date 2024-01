"Luisa e Piermaria cremate solo dopo l’esito dell’autopsia"

A distanza di un mese dal ritrovamento nella loro casa, in corso Persiani, in pieno centro storico a Recanati, dei corpi delle due sorelle Stortini, Luisa Berenice e Piermaria Luigina, non si è proceduto ancora alle loro esequie. Attualmente sono ancora in una cella frigorifere dell’obitorio dell’ospedale di Civitanova in attesa del nullaosta da parte dell’autorità competente che sarà rilasciato dopo l’esito dell’autopsia. "Solo allora si potrà procedere – dice l’avvocato Massimo Migliorelli – alla loro cremazione finalizzata al ricongiungimento con i genitori la cui tomba di famiglia è nel cimitero comunale". La precisazione del legale, che attualmente assiste una componente del complesso ramo familiare delle due sorelle, è per stabilire una verità su questa vicenda.