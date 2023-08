"L’ultimo dei miei cani" Divertimento in piazza

Gran finale per il Friku Festival, che termina insieme a Magicabula, a Colmurano, in una giornata densa di appuntamenti per bambini, genitori e educatori. Sabato, alle 21 in piazza Carradori, la Compagnia Unnico presenta "L’ultimo dei miei cani". "Uno show più unico che raro, divertente e coinvolgente – spiegano gli organizzatori –. L’insolito duo di artisti è composto da una dolce cagnolina di nome Yaya (Lei) e dal suo imbranato assistente Unnico (Lui). Lei, supportata dal pubblico, è fin dal principio la protagonista. Attraverso una serie di dispetti e monellerie, Yaya, riesce a burlarsi del suo collega. Il conflitto si risolve con la collaborazione tra i due. Giocoleria, magia ed equilibrismo si mescolano dando vita a una serie di numeri comici, salti e danze sincronizzate. Le abilità artistiche diverranno irresistibili grazie a due ingredienti fondamentali, il gioco e la complicità tra il clown e la sua inseparabile compagna a quattro zampe". Andrea D’Amico, in arte Unnico, è attivo nel campo artistico da 17 anni. Ingresso libero.