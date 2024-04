Luminarie estive di nuovo in centro storico

Camion in centro e operai intendi a collocare luci. Siccome non siamo in periodo natalizio subito è scattata la curiosità. Ben presto a chiarire tutto ci ha pensato l’associazione commercianti centro storico. Il presidente Giuseppe Romano, infatti, ha annunciato: "Stiamo già montando le luminarie estive, che saranno attive da lunedì prossimo. Tutti i 112 commercianti dell’associazione, hanno all’unianimità, ognuno con la propria quota, portato il loro contributo, decidendo di omaggiare la città. Il Comune non avrà nessuna spesa". L’illuminazione sarà sul tipo di quella proposta già l’anno scorso. "Illumineremo - spiega ancora Giuseppe Romano - in maniera vintage via Garibaldi, piazza Annessione, via Lauri, corso Matteotti, vicolo Ferrari, via don Minzoni, via Gramsci, via Crescimbeni, corso della Repubblica, via De Vico e le scalette. Ringraziamo il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Andrea Marchiori, che hanno supportato il progetto". L’illuminazione, della ditta Porfiri luce, sarà attiva fino al 30 novembre: oltre che un abbellimento, secondo l’associazione commercianti centro storico le luci sono importanti anche sul piano della sicurezza.