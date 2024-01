Lungomare di Scossicci. Sistemati i nuovi cestini dell’immondizia

Dei nuovi cestini dell’immondizia sono stati appena installati sul lungomare di Scossicci. L’intervento è stato eseguito pochi giorni fa dal Comune di Porto Recanati, che ha così deciso di riutilizzare delle vecchie pattumiere, in precedenza posizionate nel centro urbano. "Si è provveduto a installare nel marciapiede del lungomare di Scossicci i cestini dei rifiuti che una volta erano posizionati lungo corso Matteotti – afferma Michelini –. L’installazione si è resa possibile grazie a una operazione di rigenerazione degli stessi cestini, che è stata messa in atto ‘in house’ dagli operai dipendenti comunali, ai quali va il plauso e il ringraziamento dell’Amministrazione".

Il primo cittadino portorecanatese spiega, poi, che "da diversi anni, i cittadini lamentavano la mancanza in quel tratto di idonei cestini per gettare cartacce e rifiuti di vario tipo, e grazie a questo riuso intelligente dei vecchi cestini si è riusciti ad ovviare a tale mancanza – riprende Michelini –. D’ora in poi, confidiamo nel corretto uso e nella cura del bene comune da parte di tutti per far sì che quel tratto di meravigliosa passeggiata possa rimanere sempre pulito, attrattivo e finalmente dotato di un minimo di strutture".