Lungomare, lavori di manutenzione vicini alla chiusura

Sono quasi giunti alla fine i lavori di manutenzione sul lungomare di Porto Potenza Picena, che erano stati avviati dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di sostituire alcune delle vecchie balaustre. A darne notizia è stato ieri il Comune di Potenza Picena, tramite la propria pagina istituzionale Facebook. "Informiamo la cittadinanza che è in fase di ultimazione l’attività di pulizia e manutenzione straordinaria in corso sul lungomare Marinai d’Italia – ha scritto l’ente comunale sul social network –, che ha visto la sostituzione dei parapetti ammalorati con nuove balaustre in materiale più idoneo e duraturo". Inoltre, sempre sullo stesso post, il Comune di Potenza Picena aggiunge che alcuni vandali hanno danneggiato i bagni pubblici: "Segnaliamo inoltre sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria nei bagni, a causa di atti vandalici che ne hanno compromesso la funzionalità. Proprio al fine di concludere gli interventi necessari al loro ripristino, solo per il prossimo fine settimana, i servizi igienici resteranno chiusi".