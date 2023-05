Macerata, auto esce dal centro passando sulle scalette

Macerata, 25 maggio 2023 – Una scorciatoia inedita ha trovato un'automobilista maceratese, sabato notte: da piazza Mazzini, per uscire dal centro è sceso per le scalette. La scena ha colpito alquanto i presenti, e qualcuno ha fatto in tempo ad immortalare quanto stava accadendo. Lo scatto della vettura impegnata a scendere lungo la piaggia è stato condiviso sui social network, sollevando perplessità e ilarità.

Non si è capito poi come abbia fatto l'originale automobilista ad immettersi lungo viale Trieste, visto che lungo la strada i parcheggi erano occupati. A quanto sembra, la vicenda non è stata segnalata alla polizia locale e per ora non sono state fatte denunce, a parte quella via social network.