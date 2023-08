Magdi Cristiano Allam a San Severino: Un Miracolo per l'Italia

Sarà a San Severino, stasera, Magdi Cristiano Allam.

Il giornalista, saggista e politico presenterà il suo nuovo libro "Un miracolo per l’Italia" alle 21.30, presso l’Azienda agricola "Anibaldi Cinzia", in Località Biagi 23. "Ho conosciuto Magdi Cristiano Allam sui social prima della pandemia ma, prima ancora, leggendo Oriana Fallaci - racconta l’organizzatrice Graziella Scartoccetti - e ho frequentato i suoi corsi, sono andata a sentirlo e mi sono avvicinata alla sua associazione, Casa della Civiltà. Ho avuto un’educazione cristiana e non avevo mai avuto modo di conoscere da vicino altre religioni. Con lui ho iniziato a capire Maometto e l’Islam e credo che quelli che lui tratta siano temi che vadano conosciuti, per giudicare chi siamo e dove vogliamo andare. Il mio vuole essere un invito alle persone a pensare. L’ho sentito parlare dell’Islam, ho letto passi del Corano grazie a lui. Saranno affrontati tanti temi, dalla religione alla sociologia, l’economi e la politica".