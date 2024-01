Mail e computer. Corso in biblioteca

Si svolgerà venerdì, dalle 10,30 alle 13,30, nella biblioteca comunale Silvio Zavatti, un corso di formazione gratuito finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie all’uso della posta elettronica ordinaria e della Pec (Posta Elettronica Certificata). Durante l’evento si potranno acquisire nozioni sulle differenze tra i due sistemi, anche grazie ad esercitazioni pratiche finalizzate all’uso delle principali funzionalità di invio e ricezione.

L’utente che parteciperà al corso imparerà a gestire ed utilizzare i propri indirizzi di posta elettronica in modo consapevole e sicuro.

I corsi sono organizzati da Regione Marche nell’ambito del progetto Bussola Digitale, finanziato con fondi Pnrr in coordinamento con il Dipartimento Transizione Digitale.

Per partecioare non è necessario possedere alcuna competenza specifica per partecipare alla lezione. Si consiglia l’uso del proprio dispositivo per le esercitazioni. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0733813837