Malore improvviso: morto Colonna "Simpatico, buono, umile e generoso Ha fatto tanto per i più deboli"

Grande dolore ha suscitato, ieri mattina, la notizia della morte improvvisa di Nicola Colonna. Aveva 64 anni, ed era conosciutissimo in provincia non solo per la sua attività nell’azienda agricola di famiglia e per gli incarichi ricoperti in Confagricoltura, ma anche per l’intensa attività filantropica che, in prima persona, portava avanti attraverso la Fondazione Girolamo Colonna, istituita insieme con la madre alla morte del padre e a lui dedicata: grazie a questa erano arrivati sostegni a tante realtà della provincia, dalle parrocchie alle associazioni. Nicola Colonna era anche presidente Incoming del Rotary Matteo Ricci, destinato cioè a essere il nuovo presidente del club maceratese. Ieri mattina presto, un malore ha reso necessario il ricovero urgente ad Ancona, dove è stato portato in eliambulanza. Purtroppo però non è stato possibile far nulla per evitare il peggio. Colonna lascia la compagna Lorella e tre figli. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti del 64enne apparsi ieri sui social network. "Il nostro amico Nicola ci ha lasciati improvvisamente – ha scritto il Rotary Matteo Ricci -. Una notizia devastante, un dolore enorme. È stato uno dei soci fondatori di questo club e presto si sarebbe apprestato a ricoprire la carica di presidente. Caro Nicola, la tua simpatia, umiltà e generosità rimarranno sempre presenti nei nostri cuori". "Grande amico fraterno – sono le parole dell’avvocato Manuel Seri - col quale abbiamo condiviso tante appassionanti e gratificanti esperienze. Buono, generoso, disponibile, sensibile ai bisogni dei più deboli e tanto altro di apprezzabile. Il vuoto che lascia è incolmabile". Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa della Santa Madre di Dio.