Maltempo, ecco i moduli per segnalare i danni

Dopo il maltempo dei giorni scorsi si passa alla conta dei danni a Treia. L’alluvione ha causato uno stato di emergenza su tutto il territorio provocando frane, smottamenti e il crollo di una parte di una strada che aveva isolato temporaneamente due aziende zootecniche. Per quantificare le situazioni sulle quali sono stati necessari interventi urgenti, il Comune ha disposto un modulo per la segnalazione dei danni riportati dalle aziende agricole e attività produttive. È possibile scaricarlo sul sito del Comune e va inviato entro venerdì indirizzandolo al sindaco e presentandolo direttamente all’ufficio protocollo del Comune o all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] L’istanza, corredata dalla documentazione tecnica e fotografica degli immobili e dei beni danneggiati deve descrivere in maniera esauriente il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi meteorologici avversi, riportando una stima del costo potenziale stimato a ristoro del danno economico subìto.