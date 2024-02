Mancano artigiani dell’arte orafa

Non mancano solo figure professionali per l’industria e il mondo digitale, oppure per il settore edile. È difficile anche conservare gli antichi mestieri artigiani che hanno segnati in profondità la storia e lo sviluppo del territorio marchigiano. Uno tra questi è sicuramente quello dell’arte orafa, con una significativa presenza in tutta la regione, ove si contano decine di laboratori attivi. Un segmento economico importante, ma spesso dimenticato. Proprio a richiamare l’attenzione su questa speciale tradizione, si è svolto, nella sede della Regione, un incontro per discutere del futuro e delle sfide dell’arte orafa nelle Marche. C‘erano l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi (foto), l’assessore del comune di Jesi, Emanuela Marguccio, il professor Carlo Vannicola dell’Università di Camerino, Luca Serafini dirigente scolastico del Liceo artistico "Mannucci", Francesco Barchiesi presidente della Cna Jesi Vallesina, Marco Silvi segretario Cna Jesi, Gianfranco Catalani e Maurizio Catani delegati orafi jesini. L’obiettivo primario dell’incontro è stato quello di affrontare il crescente problema legato alla carenza di nuovi artigiani nel settore dell’arte orafa, un’industria di grande importanza storica e culturale per le Marche. "Durante la riunione – ha poi sottolineato l’assessore Aguzzi – è emersa la necessità di adottare misure concrete e strategie innovative per preservare e promuovere l’arte orafa. La formazione di nuovi artigiani risulta essere una priorità per garantire la continuità delle tradizioni orafe locali e per sostenere la crescita economica della regione". Di qui l’impegno dell’assessorato ad operare in collaborazione con il settore, con le istituzioni educative e le comunità locali per implementare queste iniziative nel breve termine.