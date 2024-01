Mancano i medici, l’Ast ai ripari. Assunzioni in serie e nuovi concorsi

Raffica di assunzioni e nuovi concorsi dell’Ast di Macerata per far fronte alle carenze di organico in vari reparti. Si tratta di professionisti a tempo indeterminato, e laddove la graduatoria di concorso non ha consentito la copertura di tutti i posti a bando, di specializzandi a tempo determinato. Questi ultimi andranno a coprire posti vacanti a causa del turnover, assicurando così la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, e garantendo il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Nel dettaglio, sono state assunte a tempo indeterminato due fisioterapiste, Giorgia Franco e Laura Verlotta, che andranno a coprire i posti vacanti a seguito del collocamento a riposo di alcune unità in servizio nelle varie strutture riabilitative dell’Ast. Assunzioni, poi, a tempo determinato di diversi medici specializzandi: due pediatre, Giulia Marozzi e Sara Torresi, un cardiologo, Francesco Giannini, che presterà servizio all’ospedale di Camerino per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e assicurare l’assistenza sanitaria in situazioni di urgenza ed emergenza; e una psichiatra, Ilaria Cerasoli. È stato anche prorogato il contratto di lavoro della psicologa Silvia Polenta, a seguito di mobilità in uscita. Nello stesso tempo sono stati indetti quattro concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 11 medici: 8 per il servizio di Emergenza–Urgenza (118 e pronto soccorso), uno per il servizio di Ginecologia e Ostetricia, uno per la Medicina legale e uno per la Medicina nucleare. Si tratta di coprire posti potendo disporre urgentemente di nuove graduatorie alle quali attingere, visto che "al fine di soddisfare il fabbisogno di unità mediche carenti in organico, non risultano utilizzabili graduatorie di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato né di avviso pubblico per incarichi a tempo determinato", mentre altre sono state completamente esaurite. L’Ast di Macerata ha anche indetto un concorso in forma aggregata degli enti del servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per 8 posti di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. "La copertura dei posti in organico costituisce una priorità della Regione – sottolinea l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini – e le Aziende stanno scrupolosamente cercando, talvolta con fatica, di coprire tutte le carenze, soprattutto nelle zone interne che inevitabilmente vivono una situazione più disagiata per la carenza di servizi". Non di rado capita che i concorsi non diano i frutti sperati, e si aggiunga che attualmente trovare medici non è affatto semplice. Ma la salute è un diritto che va garantito.