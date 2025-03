Mancano parcheggi. Il caso in consiglio

Sulla carenza di parcheggi in centro, il gruppo di opposizione "Montefano Domani" ha presentato una mozione che sarà discussa in consiglio. Secondo il gruppo i parcheggi sono spesso insufficienti, soprattutto nei fine settimana, nei festivi e in estate. Questo costringe i residenti a parcheggiare lontano, talvolta a centinaia di metri o in zone non idonee creando intralci alla circolazione. La situazione è complicata dai lavori per la pavimentazione della piazza, che hanno comportato la perdita di oltre dieci posti auto. La mozione propone di istituire un numero adeguato di stalli riservati ai residenti, almeno nelle ore di maggiore afflusso.