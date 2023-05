Mano incastrata nella porta a scuola, bimbo al Salesi

Momenti di grande spavento ieri mattina alla scuola materna di Passo di Treia, dove un bambino è rimasto con la mano incastrata in una porta. È successo poco prima delle 14. Il piccolo, che non ha ancora compiuto tre anni, stava giocando quando all’improvviso nel chiudere una porta si è ritrovato con la parte di un dito intrappolata tra le ante. Le maestre hanno chiamato il 118 che poi hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il bimbo è stato così accompagnato all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, per l’intervento d’urgenza necessario al dito. A quanto sembra la porta gli avrebbe reciso la falange finale di un dito.