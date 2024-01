Manutenzione del verde con 654mila euro: caccia all’appalto

Per la manutenzione biennale del verde pubblico di Civitanova il Comune mette sul piatto 654.000 euro, somma da affidare a chi si aggiudicherà l’appalto perché la ditta che ora svolge il servizio ha un contratto che scadrà nell’aprile del 2024. Serve un nuovo bando, perché il Comune non ha personale che possa eseguire direttamente le manutenzioni, quindi l’ufficio tecnico ha redatto il progetto per l’affidamento della gestione e l’appalto è stato suddiviso in due lotti: uno da 253.125 euro che comprende i quartieri del centro, di San Gabriele e di Fontespina, più la pista ciclabile del Castellaro, e l’altro di 256.476 euro per Civitanova Alta e per i quartieri di San Marone, Risorgimento e Santa Maria Apparente. Le prestazioni richieste sono il taglio dell’erba, le potature, l’abbattimento degli alberi per provvedimenti di pubblica incolumità o per altre necessità. L’appalto durerà due anni.