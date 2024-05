Maratona teatrale al Persiani con gli alunni

Si conclude domenica al teatro Persiani di Recanati il progetto "XsianiXtuttinoi". Il primo appuntamento è alle 16 con la proiezione di "L’arrosticino colpisce ancora", un film pensato, scritto e realizzato dai bambini di 12 classi delle scuole primarie di Recanati con la regia di Davide Calvaresi. Alle 17 gli alunni delle seconde classi delle scuole medie in "1, Nessuno, 100mila Amleto" rimodellano l’opera scritta da Shakespeare, in forma moderna. Grazie al regista Lorenzo Bastianelli e alle professoresse Isabella Bottazzi e Catia Piccinini, i ragazzi si sono avvicinati al mondo del teatro. "Un incubo dal quale sto provando a risvegliarmi" è il titolo del lavoro esito del laboratorio con gli studenti dell’Iis Mattei a cura di Giacomo Lilliù in scena alle 18.30. La giornata si conclude alle 21 con "Verso Top Girls", una prova aperta, opera del laboratorio con gli adulti a cura di Sonia Antinori.