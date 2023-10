Marche e letteratura, incontro per i 100 anni dello Scientifico

Il rettore John McCourt ha aperto la conferenza "Le Marche nella letteratura" voluta dal dipartimento di Lettere del liceo scientifico "Galilei", per il centenario della scuola. A seguire la lettura di versi del poeta Filippo Davoli. Terzo intervento quello della prof Lucia Tancredi che, partendo dall’opera "Dalla parte di Swann" di Marcel Proust, è arrivata a Dolores Prato. Per la lettura di Proust e dell’incipit di "Giù la piazza non c’è nessuno", romanzo di Prato, sono intervenuti lo studente Fabio Bordi e la prof Francesca Violoni. A tutti i complimenti da parte della dirigente Roberta Ciampechini, che ha ringraziato Banca Macerata per aver messo a disposizione del liceo e della cittadinanza il nuovo auditorium di contrada Acquevive.