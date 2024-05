"Marche Tracklist" al Velluti, tracce di musica d’autore. Sul palco anche "Mivergogno"

Appuntamento dopodomani al teatro Velluti (ore 20.30) con "Marche Tracklist. Tracce di musica d’autore dalle Marche", prima edizione di una maratona ideata da Comune di Corridonia e Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche, per conoscere nuovi talenti regionali della scena musicale. Una opportunità per i giovani artisti marchigiani che presenteranno in formato breve i propri lavori. Cinque, in rappresentanza delle province, le proposte selezionate.

Per il maceratese protagonista sarà "Mivergogno", ovvero Daniele Gatto che nel 2019 ha pubblicato con Dischi Sotterranei e Homeless Records il suo primo e omonimo album, otto tracce scritte e suonate da lui. Con la produzione di Exit Exit, con Dischi Sotterranei e Homeless Records nel maggio 2022 esce il secondo lavoro Filippine. Insieme a lui sul palco: Laplastique, al secolo Laura Gismondi, cantautrice di Fermo la quale nell’estate 2023 è arrivata in finale di Arezzo Wave Marche, Palco d’Autore di Genova e Civitanova Solidarity Sound, Paul Giorgi, nato nel 1995 ad Ascoli Piceno, finalista nella 13esima edizione di Musica da Bere suonando con Angelina Mango e Miglio, Talèa, jesina classe 1998, che ha partecipato a X Factor 2022 con il plauso della critica e da Pesaro e Urbino arriveranno i Touristi, una miscela tra il suono indipendente degli anni duemila e le atmosfere grezze della new wave italiana. I biglietti (posto unico 3 euro) nei punti vendita Amat/Vivaticket, su vivaticket.com e a teatro il giorno di spettacolo dalle 18. Info: 071.2072439 o 0733.439901.