Marciapiede al fianco della strada grazie al terreno donato da un privato

Grazie alla donazione di un privato cittadino al comune di Matelica, a breve il quartiere Casette San Domenico sarà collegato con il centro storico da un comodo marciapiede protetto dal traffico stradale da una robusta staccionata in legno. La notizia, fornita nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, è stata motivo di un trasversale elogio da parte di tutte le forze politiche all’autore del donativo, il professor Igino Colonnelli, che, con protocollo dello scorso 25 gennaio, ha reso nota la decisione di cedere gratuitamente una porzione del suo terreno limitrofo alla strada di località Rondinella, a monte del ponte della Trinità. Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici, Rosanna Procaccini, "a seguito di questa comunicazione, sono seguiti vari incontri anche con il sindaco Massimo Baldini ed un sopralluogo per verificare lo stato dell’area e procedere alla consegna di spazi, valutando un marciapiede per collegare il quartiere con la zona del ponte della Trinità ed il resto del centro urbano". "A tal fine - conclude l’assessore Procaccini - sono stati previsti 80mila euro per il marciapiede, che sarà posto al di là della staccionata esistente, e stiamo valutando un percorso fluviale nel tratto invece che costeggia il fosso di Braccano e risale poi verso l’omonimo paese".

Matteo Parrini