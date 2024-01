Marciapiedi da rifare, scelta la ditta

È stata scelta la ditta che eseguirà la riqualificazione e regimentazione delle acque nei marciapiedi di via Aprutina, a Porto Potenza. "I lavori partiranno non appena completato l’iter – spiega il Comune in una nota - e riguardano i percorsi pedonali che si trovano dall’incrocio con via Colombo fino all’Istituto del Santo Stefano. I marciapiedi risultano a oggi in stato di degrado avanzato, fortemente sconnessi e rovinati". Oltre a ciò, prosegue il Comune, "il progetto prevede l’eliminazione del tappettino bituminoso, la realizzazione della nuova fognatura delle acque chiare, l’utilizzo di pavimentazioni a secco autobloccanti in cemento".