Mare e montagna insieme a tavola

Il mare incontra la montagna a tavola. Cena evento giovedì al Ristorante Officina di Civitanova del titolare Vittorio Rastelli, organizzata nell’ambito della rassegna Filosofarte, patrocinata dall’amministrazione comunale. Ospiti della serata il giornalista Carlo Cambi, collaboratore Rai nel programma Linea Verde ed il grande Maestro del tartufo Daniele Violoni, in arte The Lord of Truffle. Al centro, l’incontro tra pesce e tartufo nero pregiato di Pievetorina, abbinato ai vini di una delle cantine più pregiate della Provincia di Macerata, “La Monacesca”, per raccontare l’anima enogastronomica della nostra regione e accendere i riflettori sulle eccellenze locali. Alla serata, parteciperanno tra gli altri il sindaco Fabrizio Cirapica, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni.