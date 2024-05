Maretti legge Leonardo Sciascia, appuntamento alla loggia del Grano nella giornata per la legalità Simone Maretti legge Leonardo Sciascia per commemorare la giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa con "Il giorno della civetta" alla Loggia del grano di Macerata. Iniziativa promossa da Unimc, Libera, Ordine degli avvocati e Macerata Racconta, con interventi di esperti e autorità locali.