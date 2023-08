Marina Vernino, talento di 13 anni: entra al Teatro dell’Opera di Roma

I sogni son desideri, ma per realizzarli occorrono non solo talento e passione, ma soprattutto tenacia, volontà e spirito di sacrificio, tutte caratteristiche che la portorecanatese Marina Vernino di 13 anni ha dimostrato sin da piccolissima.

E proprio qualche giorno fa è arrivata la notizia che non t’aspetti: Marina è stata selezionata e ammessa al secondo Corso dell’importante scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, dove ora volerà per proseguire gli studi. Un traguardo che desiderava già a quattro anni, quando è entrata per la prima volta in una scuola di danza, la Asd Starlight di Porto Recanati, diretta dalla maestra Manuela Gabbanelli, e lì ha studiato con determinazione Classico e Moderno fino a oggi. "Ci siamo subito resi conto che Marina aveva qualcosa di speciale – ci confessa emozionata Gabbanelli – e quando ha manifestato il desiderio di fare il grande salto nel mondo della danza accademica, l’abbiamo incoraggiata, preparata e accompagnata fin qui. Il suo amore per la danza, la sua serietà con cui ha sempre affrontato questa disciplina e le sue notevoli possibilità, poi hanno fatto il resto".

I suoi genitori Giuseppina Torretta e Paolo Vernino, orgogliosissimi e felicissimi, ne sanno qualcosa di passione e sacrifici. "Per nostra figlia – dicono i due entusiasti – scegliere la danza sopra a tutto ha significato rinunciare spesso ai piccoli svaghi di qualsiasi bambina o adolescente, passare le vacanze a fare stages, mettere tutte le forze in questa disciplina che richiede anche tanto impegno fisico. Noi la abbiamo sempre sostenuta ed assecondata perché la sua felicità era danzare e da sempre ci ha fatto capire che il suo obiettivo nella vita, il suo sogno, era entrare in una prestigiosa Accademia del Teatro dell’Opera di Roma, e diventare una ballerina".

Ora si fanno le valigie e si parte alla volta della prestigiosissima accademia capitolina, per intraprendere una nuova vita che Marina saprà sicuramente affrontare con determinazione.

