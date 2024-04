Marinelli commissario del circolo Pd: "Subito l’assemblea"

Dalla scorsa settimana, Andrea Marinelli (nella foto) è il nuovo commissario del circolo portorecanatese del Pd. La sua nomina è scattata inevitabilmente dopo che ad agosto il segretario locale, Alessandro Palestrini, e gran parte del direttivo avevano presentato le proprie dimissioni per via di alcuni contrasti interni al partito. Tra questi c’era stata pure l’uscita dei Dem dalla coalizione "Porto Recanati 21-26", che alle elezioni avevano appoggiato la candidatura a sindaco di Alessandro Rovazzani. Così, i vertici del partito hanno optato per Marinelli, attuale capogruppo consiliare del Pd a Recanati.

Ed è un gradito ritorno, perché lui era già stato nel 2016 commissario del circolo di Porto Recanati, a seguito della spaccatura che all’epoca si era creata per la disfatta elettorale. "Il primo passaggio sarà di convocare l’assemblea degli iscritti – spiega Marinelli -, e li sentirò tutti per capire le problematiche che ci sono state. Da là, bisognerà poi tracciare le strategie di crescita e individuare una linea politica. Magari, portando dentro forze fresche per creare un nuovo direttivo".

E intanto fa delle riflessioni sulla scena politica di Porto Recanati.

"Oggi il Pd è un partito d’opposizione quando la città viene governata dalla sinistra, ed è un caso anomalo – osserva ancora –. Anzi, rappresenta un aspetto su cui bisognerà lavorare in prospettiva, in quanto si potrebbero aprire più scenari. Il mio mandato durerà da uno a sei mesi e non vorrei usare tutto il tempo, ma dipenderà dalla situazione che troverò".