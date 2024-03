Matelica, buona la prima. Blitz da brividi in Umbria

SICOME VALDICEPPO

73

HALLEY MATELICA

75

SICOMA VALDICEPPO: Rimsa 10, Rosini ne, Bindocci, Bischetti 20, Speziali 6, Buscaroli 14, Meschini 15, Casuscelli, Facciolà 6, Berardi ne, Rath 2, Rimolo ne. All. Filippetti.

HALLEY MATELICA: Provvidenza, Mutombo ne, Morgillo 18, Carone, Mazzotti 15, Ciampaglia, Mentonelli 11, Riccio 3, Mariani 18, Musci 10. All. Trullo

Parziali: 16-15, 13-24, 16-14, 21-13, 7-9; progressivi: 16-15, 29-39, 45-53, 66-66, 73-75.

Parte col piede giusto la Halley Matelica nella fase dei Play in Gold, ma quanta fatica per espugnare il campo della formazione umbra. E’ stata una partita incredibile, terminata dopo un tempo supplementare. I ragazzi di coach Trullo, avanti di dieci punti in avvio di ultimo quarto, hanno subito la rimonta dei padroni di casa, trascinati da un palasport gremitissimo e presi per mano da un Bischetti in formato gigante (miglior realizzatore del match). Però i matelicesi sono stati bravi a mantenere i nervi saldi, e dunque la lucidità necessaria per giocarsi nel migliore dei modi i cinque minuti dell’over time. Mariani (18 punti per lui), grazie a sangue freddo ed esperienza, non fallisce dalla lunetta: ne mette dentro 4 su 4. Poi Riccio ha il coraggio di centrare il bersaglio da tre punti per il 72-73 che ricaccia indietro i sogni di gloria dei locali. Ma non è finita, gli ultimi 19 secondi sono ancora incandescenti: si lotta su ogni pallone con grande agonismo e al suono della sirena esulta una Halley stremata ma che dimostra tutta la propria consistenza tecnica e fisica.

m. g.