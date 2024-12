Matelica non fa sconti. Roseto costretto alla resa

HALLEY MATELICA

86

ROSETO BASKET 20.20

79

HALLEY MATELICA: Arnaldo 4, Rolli 2, Panzini 8, Pali ne, Mentonelli 2, Dieng 16, Morgillo 15, Zanzottera 28, Riccio 7, Gaeta ne, Musci ne, Eliantonio 4. All. Trullo.

ROSETO BASKET 20.20: Arienti 12, Tusuni ne, Morigi 2, Corral 22, Cocciaretto ne, Perella 3, Maretto 22, Bini ne, Cecchetti 4, Minac, Mazzarese ne, Lestini 14. All. Gullotto.

Parziali: 21-15, 24-17, 24-18, 17-29; progressivi: 21-15, 45-32, 69-50, 86-79.

Nell’ultimo impegno casalingo del 2024 la formazione matelicese batte una rimaneggiata Roseto e resta in vetta alla classifica di serie B Interregionale. La prestazione è convincente, anche se la squadra ospite si rianima nel finale mettendo in discussione un successo che sembrava ormai in cassaforte dopo il +22 raggiunto sul 65-43 del terzo quarto. La Halley infatti parte col piede giusto, concede davvero poco agli avversari. Si va al riposo sul 45-32, cioè con un +13 che in quel momento rappresenta il massimo vantaggio dei padroni di casa.

Dopo l’intervallo i matelicesi, sospinti da Dieng e soprattutto da Zanzottera, prendono il largo. Ma gli abruzzesi, nell’ultimo quarto, adottano un’efficace zona difensiva e cominciano a rosicchiare punti in attacco. La Halley va così in crisi, subisce un parziale di 17-0, fino al -5 del 73-68. Gara riaperta quando mancano tre minuti e 35 secondi alla sirena. Però, come visto in precedenza, la serata di Zanzottera è quella giusta ed è lui a riprendere per mano la squadra, a suon di canestri pesanti, portandola di nuovo in acque più tranquille.

m. g.