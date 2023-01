Macerata, il meccanico Matteo Marchegiani morto per malore a 43 anni

Matteo Marchegiani

Macerata, 25 gennaio 2023 – E’ morto Matteo Marchegiani, 43 anni, stroncato da un malore. Figlio unico, grande appassionato di moto, lascia il padre Araldo con il quale gestiva un’officina in via Ghino Valenti. Aveva perso la madre poco tempo fa. Ancora da chiarire le cause del decesso. Da oggi pomeriggio la salma sarà esposta al centro funerario in via dei Velini.

Messaggi di cordoglio sono arrivati dai soci del Motoclub Amatori Fuoristrada Sibillini, che “si stringono nel dolore per l'inaspettata scomparsa del nostro ex portacolori Matteo Marchegiani”. Anche l’assessore comunale Paolo Renna ha espresso il suo dolore su Facebook: “Riposa in pace Matteo, che la terra ti sia lieve”.