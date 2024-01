Mattinata dedicata alle identità digitali nella sala ex Centrale

Continuano i corsi promossi dal progetto della Regione ’Bussola digitale’. La sala lettura ex Centrale, nella zona sottostante il Ponte del diavolo ospita lunedì il corso in presenza ’Spid e Cie, le nuove identità digitali’. Si inizia alle 10 e si termina alle 13. Il corso è completamente gratuito e che per partecipare bisogna prenotarsi al numero 370.3733992. Gli organizzatori ricordano di portare il proprio dispositivo per le esercitazioni. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie all’uso delle identità digitali. Durante il corso verrà illustrato cos’è l’identità digitale, come ottenerla e come usarla per l’accesso ai servizi digitali online. Mediante esercitazioni pratiche saranno mostrati i vantaggi legati al loro utilizzo. Il prossimo corso si terrà il 5 febbraio e avrà come argomento ’Navigare in rete in totale sicurezza’.