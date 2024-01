Mazziero, gestore della biblioteca:: "L’associazione resterà in vita"

"L’associazione continuerà il suo impegno: troveremo nuove forme per proseguire una lunga tradizione che ci ha visto sempre impegnati nella formazione e divulgazione della cultura e quindi del vivere civile. La biblioteca deve vivere, nessuno potrà dirsi soddisfatto se, anche dopo tante operazioni, il paziente sarà morto". Rompe il suo lungo silenzio Mauro Mazziero, presidente dell’associazione socio culturale dei Calaginosi, che per quasi vent’anni ha gestito la biblioteca comunale in via Trento, a Potenza Picena. Le sue parole arrivano a seguito della chiusura imposta dal Comune per via dei problemi strutturali dell’edificio, e soprattutto dopo il mancato rinnovo della convenzione che legava il sodalizio al Comune. "Voglio ringraziare – dice il presidente Mazziero – tutti coloro che, in ogni ambito, hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni nei locali della biblioteca comunale e anche in altri luoghi".

Allo stesso tempo, il presidente Mazziero si augura "che, al di là del rinnovo della convenzione all’associazione – aggiunge –, si possa ripristinare quanto prima un servizio così importante per la comunità. Credo che tutte le persone di buona volontà che amano questo paese non possano che lavorare al meglio perché questo avvenga superando i problemi di tipo strutturale e organizzativo". Intanto, a esprimersi sulla vicenda c’è l’Anpi sezione "Scipioni e Cutini" di Potenza Picena.

"Seguiamo con apprensione le sorti della biblioteca – afferma l’Anpi di Potenza Picena –. Lunga è stata la collaborazione con questo fondamentale centro culturale che anima il territorio: ricordiamo la preziosa cooperazione per le varie presentazioni letterarie, l’aiuto in una mostra fotografica e il contributo librario a un convegno tra storia e cinema. E vorremmo tanto continuare la proficua collaborazione. Auspichiamo che la situazione si risolva quanto prima per il bene della cittadinanza. La biblioteca è un valore da cui non si può prescindere".

g. g.