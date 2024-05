Mazzon: qui l’ambiente ideale, felice di rimanere alla Cbf Balducci

"Sono molto felice di restare a Macerata, è la prima volta che nel campionato di A2 giocherò nello stesso club per due anni consecutivi". La centrale Alessia Mazzon indosserà anche la prossima stagione la maglia della Cbf Balducci ed è la terza confermata dopo Giulia Bresciani e Alessia Fiesoli. "Ho fatto questa scelta – aggiunge Mazzon (foto), classe 1998 per 184 cm di altezza – perché ritengo di aver trovato l’ambiente ideale e le persone giuste che mi hanno convinto a rimanere con il sorriso, senza pensarci due volte". La società e l’atleta hanno esercitato l’opzione di rinnovo del contratto. È stata una stagione vissuta da protagonista perché Mazzon ha chiuso l’anno in vetta alla classifica tra le centrali per numero di punti: ben 376 quelli messi a segno in 30 gare, con 71 muri e 23 ace realizzati. Per la centrale arancionera, inoltre, sarà la prima volta in cui vivrà due stagioni consecutive con la stessa maglia in A2, che si aggiungeranno alla sua già importante esperienza accumulata a Trento, San Giovanni in Marignano e Mondovì, oltre all’avventura di due anni fa in Francia. "La società – spiega la giocatrice – guarda non solo alle doti fisiche e tecniche delle giocatrici ma anche all’aspetto caratteriale, un fattore che tengono molto a cuore e che è molto importante anche per me. Credo che per la prossima stagione si stia formando una squadra davvero forte e competitiva, i presupposti per stare in alto ci sono ma non dimentichiamo che ci saranno tante formazioni ben attrezzate ai blocchi di partenza della futura serie A2 e bisognerà lottare in ogni gara".