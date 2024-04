Meeting d’atletica: vincitrice la sinergia tra le società locali

Grande partecipazione di giovani atleti arrivati da tutte le Marche al 1° Meeting di Apertura - Civitanova, organizzato lo scorso fine settimana al Polisportivo comunale da Atletica Civitanova e Ama Civitanova, in collaborazione con il Comitato regionale Marche. Si è trattato di un momento certamente significativo per l’atletica civitanovese, visto che è la prima volta che i due sodalizi sportivi si "avvicinano" e collaborano per l’organizzazione di un evento in pista a Civitanova. Il meeting ha visto la partecipazione di atleti arrivati da tutte le Marche delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Assoluti/e, che si sono messi alla prova sulle varie discipline e sulle varie distanze, in corsa (100 metri, 300 metri, 400 metri, 800 metri, 2000 metri e 60 metri a ostacoli), salto in lungo e lancio del peso. Un pomeriggio di sport, quello andato in scena sabato scorso, che ha riempito di giovani atleti e atlete marchigiani il Polisportivo comunale, con ottime prestazioni da parte dei ragazzi e delle ragazze delle squadre di casa, che hanno portato a casa medaglie e piazzamenti sulle varie prove, confermando la validità del parco atleti secondo una tradizione di riguardo nel panorama dell’atletica leggera marchigiana.

c. m.