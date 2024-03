Menichelli ospite del Rotary: "Difendiamo la nostra terra"

Il Rotary Club Tolentino, presieduto da Giorgio Zaganelli, ha organizzato, in occasione della Pasqua, un incontro con il cardinale Edoardo Menichelli sul tema "Tra giovani ed ecologia: una crescente responsabilità formativa". L’appuntamento si è tenuto qualche giorno fa al ristorante ’Due torri’ di Castello a Monte di San Severino Marche.

L’evento ha preso il via nel pomeriggio nella chiesa Madonna dei lumi dove il cardinale Menichelli ha celebrato la messa. "Sono molto grato – dice il cardinale Menichelli – di esser stato invitato dal Rotary Tolentino. Abbiamo affrontato il tema ecologia, un discorso ampio. Noi abitiamo su un luogo che non è nostro e lo chiamiamo terra, ambiente, mondo e dal nostro punto di vista ci riferiamo al creato, parola dal significato pieno, totale. C’è il creato che si vede, si tocca che non si è fatto da se. Questo creato lo ha dato Dio ai suoi figli che dovranno riconsegnarlo dopo averlo abitato perchè non sono eterni. Lo ha dato alla comunità che deve viverlo, coltivarlo e migliorarlo. Lo dobbiamo riconsegnare migliore di come l’abbiamo trovato. Ciò è poco praticato perchè viviamo di egoismi, consumi sfrenati e questi hanno alterato il respiro del creato. Dobbiamo recuperare una sorta di conversione, ridare una modalità diversa alla vita con la parola sobrietà. Non spreconi, ma sobri. La sobrietà ci rende felici e sereni".