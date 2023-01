Menichelli, Scipioni e di Caro Un viaggio nella musica jazz attraverso undici brani originali

"È il primo lavoro discografico con miei undici brani originali, che ripercorrono gli ultimi anni a livello umano e musicale". Il pianista settempedano Alessandro Menichelli presenta il cd "Songs of days gone by", suonato in un trio da lui capitanato e formato dal maceratese Lorenzo Scipioni al contrabbasso e dal batterista Nicolò di Caro di San Benedetto. Il disco è uscito il 22 dicembre per l’etichetta Emme Record Label. "Ho ricevuto bei messaggi da amici e colleghi che hanno ascoltato con interesse e profondità gli undici brani. Ovviamente mi auguro che il lavoro possa piacere a molti altri". C’è anche il noto pianista Danilo Rea ad averlo sentito ed esserne rimasto piacevolmente sorpreso. "Lui ha accettato di scrivere le note di copertina dopo avere ascoltato il disco. Tra l’altro ha apprezzato il nostro modo di relazionarci musicalmente nel trio. C’è un aspetto melodico forte in quei pezzi". È un disco che chiude un cerchio e che magari viene ascoltato ancora con attenzione dall’autore. "In effetti – dice Menichelli – lo sto ascoltando più ora e sono molto soddisfatto dal suono, da ciò che emerge, dalla resa dei brani. Quelle note rappresentano le mie esperienze e non resta che sperare che riescano a comunicare qualcosa all’ascoltatore". Gli undici brani fotografano tanti momenti in chiave jazz di Menichelli. "Quando scrivo – racconta l’autore – parto da una sensazione o da un’esperienza, ricordo quando mi sono messo davanti al piano ed è partita subito la melodia del brano "Pinocchietti" che ancora adesso mi evoca tante sensazioni". Fra poco inizieranno i live per presentare il disco. "Faremo un concerto a Fara in Sabina (Rieti) dove ha sede la casa discografica e suoneremo al teatro Feronia di San Severino a fine mese o ai primi di febbraio, poi ci saranno altre occasioni".

Il trio è formato da giovani che si conoscono da tempo. "Ci siamo anche incrociati in diversi contesti musicali. A Roma ho conosciuto di Caro con il quale ho suonato nei jazz club, poi siamo tornati nelle Marche ed è stato dato vita a questo progetto". Si può quindi fare musica in provincia. "Qui ci sono diverse realtà, associazioni, festival e musicisti, magari manca un luogo di riferimento per fare musica, penso a un club". Menichelli insegna musica nella scuola media di Sarnano e in precedenza aveva lavorato a Camerino, poi all’Accademia Feronia. "Durante la pandemia – ricorda – è aumentata la richiesta di studiare il pianoforte, uno strumento che offre la possibilità di viaggiare con la mente".

Lorenzo Monachesi