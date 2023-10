"Mensa, resta il no alla gestione esterna"

Civico 22 torna sulle mense scolastiche di Tolentino. "Non si può ragionare unicamente in termini di costi per rientrare nel bilancio comunale – interviene il coordinatore Paolo Dignani -. La mensa è un investimento: i costi maggiori per una mensa di qualità vanno visti in una nuova prospettiva e non limitarsi alla considerazione abbastanza superficiale “alle mense esternalizzate si mangia benissimo e si paga la metà“. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di evitare l’errore di esternalizzare e di superare l’idea che la mensa sia solo un costo e promuovere quella per cui è un investimento, per la salute dei bambini, per l’ambiente, per il futuro delle nuove generazioni".