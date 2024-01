Mensa, scuola e bus, via alle iscrizioni

Saranno aperte fino al 10 febbraio le iscrizioni online per la classe prima alla scuola primaria, la prima della scuola secondaria di I grado e la classe prima della scuola secondaria di II grado dell’istituto comprensivo "Manzoni- Lanzi". Le iscrizioni saranno effettuabili sulla nuova Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’indirizzo unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni mentre per la scuola dell’infanzia sarà possibile presentare domanda cartacea tramite il modulo consultabile sul sito icmanzonilanzi.edu.it/iscrizioni-23-24. Si chiuderanno invece il primo luglio le adesioni per la mensa e il trasporto scolastico tramite il portale genitori corridonia.ecivis.it. Nel primo caso, dovrà essere effettuata solo per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico: primo anno scuola infanzia e primo anno scuola primaria o da chi intende usufruire del servizio per la prima volta, invece nel secondo, la domanda è annuale ed è valida fino alla fine dell’anno scolastico. Per tutto il periodo delle iscrizioni la segreteria alunni, situata presso la scuola secondaria di primo grado in piazza Corridoni, sarà a disposizione delle famiglie, negli orari di apertura dell’ufficio (dalle 11.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30) o su appuntamento.